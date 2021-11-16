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Türkiye gruptan nasıl çıkar? Dünya kupasına nasıl gideriz?

16.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Cebelitarık'ı farklı geçen ve Norveç'in puan kaybıyla 2. sıraya yerleşen Kuntz yönetimindeki Ay-yıldızlılar, zorlu deplasmandan Katar biletiyle dönmeye çalışacak. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Dünya kupasına nasıl gideriz?
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçını beklemeye başladı.

Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğdu.

Peki Karadağ-Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası'na nasıl katılır?

MUHTEMEL 11'İMİZ

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 18 puana ulaştı. Böylece genel averajda Norveç'i geçen A Milliler, Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için avantajlı konuma geçti.

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Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler!Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler!

MAÇ HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü oynanacak. Saat 22.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlacak.

HOLLANDA NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

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Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir diğer karşılaşma ise Hollanda'da oynanacak.

Grupta lider konumda bulunan Hollanda, 3. sıradaki Norveç'i ağırlayacak. Bu karşılaşma da Karadağ Türkiye maçı ile aynı saatte (22.45) oynanacak.

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TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

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1' Türkiye Karadağ'ı yenerse, Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyecek. Norveç Hollanda'yı deplasmanda mağlup etse bile genel averaja bakılacak.

2' Türkiye tek farklı galip gelirse, Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. Bu durumda Hollanda elenirken, Türkiye play-off oynayacak.

3' Hem Türkiye hem de Norveç'in berabere kalması durumunda Türkiye grubu 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanacak.

4' Karadağ'e yenilirsek, Norveç'in de kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu maçlarda alının skorlara göre genel averaj ikinciyi belirleyecek.

5' Türkiye kazanır, Hollanda kaybederse, A Milli Takım genel averajda Norveç'i geçmesi durumunda direkt olarak 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Play-off'lara 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım katılacak.

12 takımın yer aldığı elemelerde iki turu da geçen 3 takım 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

PLAY-OFF SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ?

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2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play off süreci bekliyor.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

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Cebelitarık Türkiye Milli Futbol Takımı Hollanda Milli Futbol Takımı
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