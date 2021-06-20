Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye EURO 2020'den elenecek mi?

EURO 2020’ye kötü bir başlangıç yapan Türkiye, ikinci maçında da Galler karşısında bir yenilgi aldı. Grup içerisinde puan almakta zorlanan Türkiye’nin bir üst tura çıkabilmesi için son maçı mutlaka alması gerekiyor. Ancak son maçta sahadan galibiyetle bile ayrılsa, Türkiye’nin gruptan çıkması için diğer rakiplerin de gösterdikleri performans oldukça önemli oluyor.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'deki ilk maçında, İtalya'ya 3-0 kaybetmişti. Milliler, Galler'e de kaybederek gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu. Türkiye'nin İsviçre ile oynayacağı son maç çok büyük öneme sahip oldu. Millilerin Son 16 Turu'na kalabilmesi için İsviçre'yi yenmesi yetmeyecek, rakiplerin alacakları sonuçlar da kaderimizi çizecek.

TÜRKİYE EURO 2020’DEN ELENDİ Mİ?

Galler ile Azerbaycan'da karşı karşıya gelen A Milli Takım'ın A Grubu'ndaki durumu spor severlerin gündeminde. Türkiye'nin elenmesi şu an için söz konusu değil. 22:00'de başlayan İtalya - İsviçre maçı ilk yarıda 1-0 İtalya üstünlüğü ile tamamlamıştı. Maçın sonunda İtalya, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Son durum diğer grup maçlarının ve Türkiye'nin karşılaşacağı İsviçre mücadelesinin sonuçları ile netleşecek.