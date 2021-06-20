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Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye EURO 2020'den elenecek mi?

20.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. EURO 2020’ye başarılı bir şekilde başlayamayan takımımız A grubunun ikinci maçında da beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı. A grubunda zor bir durumda olan Türkiye, gruptan çıkmak için oldukça zorlanıyor. Peki A Milli Takımı EURO 2020 A Grubundan bir üst tura çıkabilir mi?

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye EURO 2020'den elenecek mi?

EURO 2020’ye kötü bir başlangıç yapan Türkiye, ikinci maçında da Galler karşısında bir yenilgi aldı. Grup içerisinde puan almakta zorlanan Türkiye’nin bir üst tura çıkabilmesi için son maçı mutlaka alması gerekiyor. Ancak son maçta sahadan galibiyetle bile ayrılsa, Türkiye’nin gruptan çıkması için diğer rakiplerin de gösterdikleri performans oldukça önemli oluyor.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'deki ilk maçında, İtalya'ya 3-0 kaybetmişti. Milliler, Galler'e de kaybederek gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu. Türkiye'nin İsviçre ile oynayacağı son maç çok büyük öneme sahip oldu. Millilerin Son 16 Turu'na kalabilmesi için İsviçre'yi yenmesi yetmeyecek, rakiplerin alacakları sonuçlar da kaderimizi çizecek.

TÜRKİYE EURO 2020’DEN ELENDİ Mİ?

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Galler ile Azerbaycan'da karşı karşıya gelen A Milli Takım'ın A Grubu'ndaki durumu spor severlerin gündeminde. Türkiye'nin elenmesi şu an için söz konusu değil. 22:00'de başlayan İtalya - İsviçre maçı ilk yarıda 1-0 İtalya üstünlüğü ile tamamlamıştı. Maçın sonunda İtalya, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Son durum diğer grup maçlarının ve Türkiye'nin karşılaşacağı İsviçre mücadelesinin sonuçları ile netleşecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

İtalya'nın ardından Galler karşısında da kaybeden A Milli takımımızın gruptaki geleceği diğer karşılaşmalara bağlı. İtalya'nın İsviçre ile Galler karşılaşmalarında elde edeceği skor, Türkiye'nin durumunu belirleyecek. A Millilerin averajını düzeltememesi halinde ise üst tura çıkamama ihtimali artıyor. İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre durum belirlenecek.

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EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

1- İtalya / 6 puan
2- Galler / 4 puan
3- İsviçre / 1 puan
4- Türkiye / 0 puan

A GRUP FİKSTÜRÜ

  • 11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0 – 3
  • 12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1 – 1
  • 16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0 – 2
  • 16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre 3 – 0
  • 20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
  • 20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya İsviçre Türkiye
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