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Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşti! Beşiktaş taraftarı Steven Berghuis'i istiyor

27.08.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile adı geçen Steven Berghuis'in yeni adresinin neresi olacağı henüz netlik kazanmış değil. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrıyla Berghuis transferinin bitirilmesini istiyor.

Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşti! Beşiktaş taraftarı Steven Berghuis'i istiyor
Steven Berghuis

Steven Berghuis

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
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Hollandalı oyuncu Steven Berghuis, Ajax'tan ayrılıyor. 31 yaşındaki oyuncunun maliyeti nedeniyle Ajax, Berghuis'in kontratından çıkmak istiyor. Yeni takım arayışlarına başlayan yıldız oyuncunun adresi henüz netlik kazanmadı.

SOSYAL MEDYADA 1. SIRADA

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Beşiktaş taraftarı, eski adı Twitter, yeni adı X olan sosyal medya platformunda Berghuis'i Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleştirdi. Beşiktaş yönetiminin Berghuis'i almasını isteyen taraftarlar kısa süre içinde binlerce mesaj attı.

BEŞİKTAŞ'IN GİRİŞİMİ YOK

Beşiktaş'ın kısa süre içinde Berghuis ile ilgili bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

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