Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşti! Beşiktaş taraftarı Steven Berghuis'i istiyor

Hollandalı oyuncu Steven Berghuis, Ajax'tan ayrılıyor. 31 yaşındaki oyuncunun maliyeti nedeniyle Ajax, Berghuis'in kontratından çıkmak istiyor. Yeni takım arayışlarına başlayan yıldız oyuncunun adresi henüz netlik kazanmadı.

SOSYAL MEDYADA 1. SIRADA

Beşiktaş taraftarı, eski adı Twitter, yeni adı X olan sosyal medya platformunda Berghuis'i Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleştirdi. Beşiktaş yönetiminin Berghuis'i almasını isteyen taraftarlar kısa süre içinde binlerce mesaj attı.

BEŞİKTAŞ'IN GİRİŞİMİ YOK

Beşiktaş'ın kısa süre içinde Berghuis ile ilgili bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

