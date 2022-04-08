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  4. Türkiye günlerce onu konuşmuştu! O reklamdaki Volkan Demirok kendine bambaşka bir yol çizdi, işte son hali

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! O reklamdaki Volkan Demirok kendine bambaşka bir yol çizdi, işte son hali

08.04.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirok, 2000'li yılların başında oyuncu Yılmaz Erdoğan ile ünlü bir telekomünikasyon reklamında rol almış ve reklamın ardından uzun süre konuşulmuştu. Şimdilerde genç bir adam olan Volkan Demirok bakın ne iş yapıyor...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! O reklamdaki Volkan Demirok kendine bambaşka bir yol çizdi, işte son hali

2000'li yıllarda Yılmaz Erdoğan ile rol aldığı ünlü telekomünikasyon reklamıyla tanınan Volkan Demirok, çocuk yaşlarda sergilediği oyunculuk performansıyla dikkat çekmişti. Şimdilerde üniversite mezunu olan Demirok kendisine bambaşka bir yol çizmiş.

BİR DÖNEM YILMAZ ERDOĞAN İLE AYNI REKLAMDA ROL ALAN VOLKAN DEMİROK BAKIN ŞİMDİ NE İŞ YAPIYOR

1 Ocak 1988 Diyarbakır doğumlu olan Volkan Demirok, Yılmaz Erdoğan ile oynadığı reklamda boyacı rolünü canlandırmıştı.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Telsim reklamındaki Volkan Demirok kendine bambaşka bir yol çizdi, işte son hali

Reklamdan sonra Tuzu Kurular ve Hızma adlı dizilerinde de rol alan Demirok, Vizontele Tuuba filminde de rol aldı.
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Telsim reklamındaki Volkan Demirok kendine bambaşka bir yol çizdi, işte son hali

Ayrıca Eşref Saati, Kutsal Damacana 2 ve , Galip Derviş ve Can Tertip projelerinin kadrosunda da yer alan Demirok Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünü tamamladı.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Telsim reklamındaki Volkan Demirok kendine bambaşka bir yol çizdi, işte son hali
Demirok şimdilerde mimarlık alanında kendi işini yapıyor.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Telsim reklamındaki Volkan Demirok kendine bambaşka bir yol çizdi, işte son hali

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Telsim reklamındaki Volkan Demirok kendine bambaşka bir yol çizdi, işte son hali

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan
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