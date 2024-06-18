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Türkiye-Gürcistan maçında ilk 11'ler belli oldu! Montella'dan sürpriz tercih...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 16:51
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılarımızın Gürcistan karşısındaki ilk 11'i belli oldu.

Türkiye-Gürcistan maçında ilk 11'ler belli oldu! Montella'dan sürpriz tercih...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını Gürcistan yapıyor. Mücadelenin başlamasına çok az bir süre kala teknik direktör Montella'nın 11 tercihi belli oldu.

İŞTE İLK 11'İMİZ

Mert, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper.

AY-YILDIZLILAR, GÜRCİSTAN İLE 6'NCI KEZ KARŞILAŞACAK

Milliler, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak.

Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet elde etti. Resmi maçlarda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.

İki ülke A milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

İRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK

A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen İrfan Can Kahveci'nin, gruptaki ilk 2 maçta forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi devam ederken, son antrenmanda yürüyüş yaptı.

DORTMUND'UN STADINDA OYNANACAK

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı maçta Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Euro 2024 Canlı Skor


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Gürcistan Türkiye euro 2024
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