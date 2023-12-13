MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkiye güzeli Neşe Erberk'in kızı Tıp Fakültesi'nden mezun oldu! Selin Gurdikyan artık bir doktor

Türkiye güzeli Neşe Erberk'in kızı Tıp Fakültesi'nden mezun oldu! Selin Gurdikyan artık bir doktor

13.12.2023 17:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1983 Türkiye ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncü seçilmişti. 24 yaşındaki tescilli güzel, Florida International University'den mezun oldu.

Neşe Erberk, 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile dünyaevine girmişti. Çift, aynı yıl üçüzleri Alin, Lara ve Selin’i kucağına almıştı. Erberk’in kızları büyüdü, 24 yaşına girdi.

Tıp fakültesini bitiren Selin Gurdikyan, Florida International University'den mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Selin Gurdikyan 1

"HER SANİYESİNİ SEVDİM"

Selin Gurdikyan, çok sayıda yorum ve beğeni alan paylaşıma şu notu düştü:
Bir bölümün sonu ve yeni bir kitabın başlangıcı. 3.5 yılın bu kadar çabuk geçeceğini düşünmemiştim. Zaman zaman kaybolsam bile her saniyesini sevdim. Siz de benim gibiyseniz ve bazen acele etmek istiyorsanız kendinize hayatın bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton olduğunu hatırlatın. Acele etmeyin. En rastgele anlarda aklınıza gelecek küçük şeylerin tadını çıkarın. Konfor alanınızın veya uzmanlığınızın dışında görünebilecek yeni şeyleri denemekten korkmayın. Çevrenizi ve kendinizi keşfedin. Bu senin hayatın ve harika şeyler yapacaksın.

Selin Gurdikyan 2

"TEBRİKLER BENİM TATLI SELİNİM"

Neşe Erberk, kızının tıp fakültesi mezuniyeti sevincine, "Tebrikler benim tatlı akıllı Selinim" mesajıyla ortak oldu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda poz Anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda poz
TMSF'ye başvuruldu! Dilan Polat ve Engin Polat'ın malları satışa çıkıyor TMSF'ye başvuruldu! Dilan Polat ve Engin Polat'ın malları satışa çıkıyor
"Seks bağımlısıydım" itirafı çok konuşulmuştu! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı"Seks bağımlısıydım" itirafı çok konuşulmuştu! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
neşe erberk Selin Gurdikyan yaşında ayk gurdikyan
En Çok Okunan Haberler
Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

Acun, Burak Özçivit derken şimdi de Cüneyt Özdemir'e göz diktiler!

Acun, Burak Özçivit derken şimdi de Cüneyt Özdemir'e göz diktiler!

2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

Taciz ettiği kadının evine gitti, kadın kıyafeti giyip işkence gördü!

Taciz ettiği kadının evine gitti, kadın kıyafeti giyip işkence gördü!

Oğlu da durduramadı, polis dakikalarca dil döktü! Binlerce euroyu göndermekte ısrar etti! "Her şeyi biliyorlar"

Oğlu da durduramadı, polis dakikalarca dil döktü! Binlerce euroyu göndermekte ısrar etti! "Her şeyi biliyorlar"

Halil Umut Meler İzmir'deki evine ulaştı, duygu dolu anlar yaşandı!

Halil Umut Meler İzmir'deki evine ulaştı, duygu dolu anlar yaşandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.