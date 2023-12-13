Türkiye güzeli Neşe Erberk'in kızı Tıp Fakültesi'nden mezun oldu! Selin Gurdikyan artık bir doktor

Neşe Erberk, 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile dünyaevine girmişti. Çift, aynı yıl üçüzleri Alin, Lara ve Selin’i kucağına almıştı. Erberk’in kızları büyüdü, 24 yaşına girdi.

Tıp fakültesini bitiren Selin Gurdikyan, Florida International University'den mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"HER SANİYESİNİ SEVDİM"

Selin Gurdikyan, çok sayıda yorum ve beğeni alan paylaşıma şu notu düştü:

Bir bölümün sonu ve yeni bir kitabın başlangıcı. 3.5 yılın bu kadar çabuk geçeceğini düşünmemiştim. Zaman zaman kaybolsam bile her saniyesini sevdim. Siz de benim gibiyseniz ve bazen acele etmek istiyorsanız kendinize hayatın bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton olduğunu hatırlatın. Acele etmeyin. En rastgele anlarda aklınıza gelecek küçük şeylerin tadını çıkarın. Konfor alanınızın veya uzmanlığınızın dışında görünebilecek yeni şeyleri denemekten korkmayın. Çevrenizi ve kendinizi keşfedin. Bu senin hayatın ve harika şeyler yapacaksın.

"TEBRİKLER BENİM TATLI SELİNİM"

Neşe Erberk, kızının tıp fakültesi mezuniyeti sevincine, "Tebrikler benim tatlı akıllı Selinim" mesajıyla ortak oldu.





