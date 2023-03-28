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Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Türkiye-Hırvatistan maçı hangi kanalda? İşte 11'ler!

27.03.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Hırvatistan ile EURO 2024 Elemeleri ikinci maçında karşılaşacak. Türkiye-Hırvatistan maçı izleme ekranı internette araştırılıyor. Milli maç, Bursa'daki 45 bin 563 seyirci kapasiteli Timsah Arena'da oynanacak. Stefan Kuntz'un Hırvatistan'a karşı Ermenistan deplasmanındaki 3'lü savunma anlayışı yerine maçı kazandıran 4'lü sisteme dönüş yapacağı öğrenildi. Peki, Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Türkiye-Hırvatistan maçı hangi kanalda? İşte 11'ler!

Türkiye-Hırvatistan maçı için heyecanlı bekleyiş sürerken EURO 2024 Elemeleri kapsamında oynanan karşılaşmaları yakından takip eden sporseverler karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Milli Takımımız Ermenistan maçından 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşse de 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 üstünlükle ayrılmayı başarmış ve elemelere 3 puanla başlamıştı. Türkiye-Hırvatistan maçı canlı izleme ekranı bilgisi araştırılıyor. Stefan Kuntz milli maçta sistem değişikliği yapacak. İşte, Türkiye-Hırvatistan maçının yayın saati ve kanalı...

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TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hırvatistan maçı 28 Mart 2023 Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma, Bursa'daki Timsah Arena'da oynanacak.

Türkiye-Hırvatistan maçını İsveç'li hakem Andreas Ekberg yönetecek.

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TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hırvatistan maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇINDA 11'LER!

Türkiye: Mert, Onur, Ozan, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric

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