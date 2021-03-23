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Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Millîler galibiyet için sahada

23.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ile gerçekleşecek olan ilk maçında Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım ilk maçını kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yapmak isterken vatandaşlar Türkiye - Hollanda maçı ile ilgili detayları araştırmaya koyuldu. Peki Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek? İşte yanıtı...

Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Millîler galibiyet için sahada

Türkiye - Hollanda maçı için heyecan dorukta. A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ile yapılacak olan ilk maçında Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar Türkiye - Hollanda maçı ile ilgili detayları araştırmaya koyuldu. Peki Türkiye - Hollanda maçı ne zaman ve saat kaçta?

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hollanda, Karadağ, Norveç, Cebelitarık ve Letonya ile mücadele edecek olan A Milli Takım gruplara iyi bir başlangıç yapmak amacıyla Hollanda maçını kazanmak için çabalayacak. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş kısa bir süre önce Milli Takım kadrosunu kamuoyuna açıklamıştı. Maç 24 Mart Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olup müsabaka saat 20.00'de başlayacak. TRT 1 ekranlarından ise naklen şekilde yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

KALECİ: Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Mert Günok, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak.

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç.

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Cenk Tosun, Kenan Karaman.

HOLLANDA'NIN ADAY KADROSU

KALECİ: Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia).

SAVUNMA: Matthijs de Ligt (Juventus), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Owen Wijndal (AZ Alkmaar), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Joël Veltman (Brighton&Hove Albion), Jeremiah St Juste (Mainz 05).

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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ugurcan-zeki merih caglar umut-okay ozan orkun-hakan yusuf burak 11ile cikmaliyiz. halil deniz taylan irfan sonradan girip katki verebilir

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