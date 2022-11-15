Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye İskoçya maçı nerede oynanacak? A Milli Takım, İskoçya'yı ağırlıyor!

Türkiye İskoçya maçı 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. EURO 2024 elemeleri hazırlık maçı kapsamında oynanacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonundan hakem Visar Kastrati yönetecek. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak açıklandı. Emre Mor sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'mızda forma giyemeyecek. Öte yandan Merih Demiral da Atalanta'nın talebi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Futbol Takımı'mız Cumartesi günü ise Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Cumartesi günkü maç öncesi Türkiye İskoçya maçının saat kaçta, hangi kanalda ekrana geleceği merak konusu oldu. Türkiye İskoçya maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.

Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Takımımızın, 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosunda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı. Cenk Tosun ve Deniz Türüç ise uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrıldı.

İSKOÇYA MİLLİ TAKIMININ ADAY KADROSU

İşte İskoçya'nın aday kadrosu:

Kaleci: Craig Gordon (Heart of Midlothian), Liam Kelly (Motherwell), Robby McCrorie (Rangers)

Defans: Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (US Cremonese), Scott Mckenna (Nottingham Forest), Nathan Patterson (Everton), Ryan Porteous (Hibernian), Calvin Ramsay (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Arsenal)

Orta Saha: Stuart Armstrong (Southampton), Lewis Ferguson (Bologna FC 1909), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United)

Forvet: Che Adams (Southampton), Jacob Brown (Stoke City), Ryan Christie (Bournemouth), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), Ryan Fraser (Newcastle United)

