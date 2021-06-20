EURO 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar sahadan galip bir şekilde ayrılmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin sıradaki maçı İsviçre ile olacak. İki takım sahada karşı karşıya gelecek ve gol atmak için ter dökecek. Futbol tutkunları "Türkiye İsviçre maçı ne zaman ve saat kaçta?" , "Türkiye İsviçre maçı nerede ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NEREDE VE HANGİ KANALDA?

Türkiye İsviçre Maçı 20 Haziran Pazar gerçekleşecek. Türkiye ve İsviçre takımı 19.00'da karşılaşacak. Maç Bakü Olimpiyat Stadı'nda olacak. TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇ ÖZETİ

Türkiye Galler maçı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. İki takım da elinden geleni yaptı ancak Türkiye bu maçtan mağlup ayrıldı. Türkiye Galler maçı Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynandı. 16 Haziran saat 19.00'da gerçekleşen maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetti.

Maçın 42. dakikasında 0-0 olan skor Bale'nin hamleleriyle Türkiye'nin lehine değişti. Bale'nin hamleleriyle Ramsey hareketlendi ve ilk yarış 1-0 sona bitti. 60. dakikada Galler penaltı kazandı ancak fırsatı değerlendiremedi, gol atılmadı ve maç 1-0 devam etti.