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Türkiye İtalya Maçı CANLI İZLE | Türkiye İtalya maçını canlı izle | Türkiye İtalya canlı izle

29.03.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz'e mağlup olarak turnuvaya katılma şansını kaybetti. Kuzey Makedonya'ya elenerek büyük sürpriz yaşatan İtalya ile karşılaşacak millilerimiz, Konya'da İtalya'yı ağırlıyor. Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Türkiye İtalya maçını canlı nerden izleyebiliriz? İşte tüm detaylar...

Türkiye İtalya Maçı CANLI İZLE | Türkiye İtalya maçını canlı izle | Türkiye İtalya canlı izle

Türkiye Milli Takımı'nın televizyon kanalı aranmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Stadı'nda İtalya'yı ağırlayan millilerimizin maçını canlı izlemek için herkes arama motorlarında Türkiye İtalya maçı izle yazıyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı nasıl izlenir? Türkiye İtalya maçı şifresiz mi? sorularının hepsi haberimizde.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

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Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21.45'te başladı. Konya'da oynanacak müsabaka TRT Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde izleneniyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

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Türkiye - İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetiyor. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja oldu.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI 11'LER

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Türkiye
Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Cengiz, Kerem, Enes.

İtalya
Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Tonali, Cristante, Pessina, Zaniolo, Scamacca, Raspadori.

STEFAN KUNTZ İLE 6. MAÇ

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Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına İtalya karşısında çıktı.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde ise 6 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü maçında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Milli takım Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı son maçta ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkını elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde de Portekiz'e 3-1 mağlup olarak, Kuntz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.


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