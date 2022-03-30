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Türkiye - İtalya maçı sonrası sosyal medya karıştı! "Altay ve Uğurcan yerine olması gereken tek isim var..."

30.03.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e kaybeden Türkiye ile Kuzey Makedonya'ya yenilen İtalya, Konya'daki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sosyal medyada ise Ay - Yıldızlılar'ın kalesini koruyan Altay Bayındır hakkında flaş yorumlar yapıldı. Uğurcan Çakır ve İsmail Çipe'yi de konuya katan taraftarların tweet'leri dikkat çekti.

Türkiye - İtalya maçı sonrası sosyal medya karıştı! "Altay ve Uğurcan yerine olması gereken tek isim var..."
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final mücadelesinde Portekiz'e 3-1 mağlup olarak turnuvaya gitme şansını kaybetmişti. Diğer yandan İtalya da Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek Dünya Kupası biletini kaçırmıştı. Türkiye ile İtalya, Konya'daki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka, İtalya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İtalya'ya karşı 1-0 öne geçilmesine rağmen kaybedilen maçta kaleyi koruyan Altay Bayındır'ın yediği goller, sosyal medyada gündem oldu. Bir kısım taraftar genç file bekçisine destek çıkarken, diğer bir kısım ise Uğurcan Çakır'ın kalede olması gerektiğini savundu. Ayrıca bazı futbolseverler ise esprili paylaşımlarda bulunarak durumu 'ti'ye aldı.

İŞTE ALTAY BAYINDIR VE UĞURCAN ÇAKIR İÇİN YAPILAN O YORUMLAR...

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Altay Bayındır Uğurcan Çakır Türkiye Milli Futbol Takımı
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