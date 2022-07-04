Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı için geri sayım sürüyor. Sporseverler karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Akdeniz Oyunları’nda 7. kez ismini finale yazdıran Filenin Sultanları, bu sene finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı yayın bilgisi ve ayrıntılar haberimizde...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya voleybol maçı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI, HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya voleybol maçı 4 Temmuz Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'da canlı olarak ekrana gelecek.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE SIRBİSTAN'I 3-0 YENEREK FİNALE YÜKSELDİ

Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden Kadın Voleybol Milli Takımımız, yarı final maçında Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

