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Türkiye İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15.07.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İtalya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Türkiye A Milli Voleybol takımımız yarın Milletler Ligi yarı final mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Tayland'ı dün 3-1'lik setle geçen millilerimiz adını yarı finale yazdırmayı başardı. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol yarı final maçı bu hafta izleyenlere heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatmaya devam edecek. Milletler Ligi yarı final maçında Türkiye yarın İtalya ile karşılaşacak. Tayland'ı çeyrek finalde 3-1'lik set skoruyla geçen millilerimiz, finale adını yazdırmak için İtalya karşısında galibiyet parolasıyla sahada olacak. Peki, Türkiye İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin Milletler Ligi yarı finalinde karşılaşacağı İtalya maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi sporseverler TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

HEDEF ALTIN MADALYA

2018 yılındaki Milletler Ligi finalinde Amerika Birleşik Devletleri’ne 3-2 yenilerek altın madalyayı kıl payı kaçıran Ay-yıldızlılar, gümüş madalya kazanmıştı. Türkiye, 2021'de ise üçüncülük maçında Japonya'yı yenerek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Ay-yıldızlıların şimdiki hedefi altın madalyaya uzanmak. Yarı finalde İtalya ile karşılaşacak olan millilerimiz eğer bu maçı kazanırsa Sırbistan Brezilya maçının galibiyle finalde eşleşecek.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye
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