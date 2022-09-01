SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EuroBasket 2022
  4. TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! EuroBasket 2022 Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? 1 Eylül 2022 Perşembe

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! EuroBasket 2022 Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? 1 Eylül 2022 Perşembe

01.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karadağ basketbol maçı için heyecan dorukta. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) kapsamında 2 güçlü takım bugün karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'mız sahadan galip ayrılmayı amaçlıyor. Maç, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanacak. Bu nedenle sporseverler arama motorlarında "Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! EuroBasket 2022 Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? 1 Eylül 2022 Perşembe

Türkiye Karadağ basketbol maçı bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Tiflis Arena'da oynanacak. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'mızın 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) kadrosu belli oldu. Şimdi birçok kişi internette "Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı izle" gibi konu başlıklarını araştırıyor. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte sabırsızlıkla beklenen EuroBasket 2022 maçı ile ilgili merak edilenler...

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı 1 Eylül 2022 Perşembe günü 17:15'te oynanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE EUROBASKET 2022 TAKIM KADROSU

FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımının 12 kişilik kadrosu şöyle:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ergin Ataman: EuroBasket’in En genç takımlarından biriyizErgin Ataman: EuroBasket’in En genç takımlarından biriyiz
Beşiktaş-Sivasspor maçında ilginç olay!Beşiktaş-Sivasspor maçında ilginç olay!
Herkes şaşkın! Yeni transferin sözleşmesi feshediliyorHerkes şaşkın! Yeni transferin sözleşmesi feshediliyor
Anahtar Kelimeler:
türkiye karadağ türkiye karadağ basketbol maçı Nefise Karatay büyük aşk maçı maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...

Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...

"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!

"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!

Süper Lig'e yıldız yağacak! Galatasaray...

Süper Lig'e yıldız yağacak! Galatasaray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.