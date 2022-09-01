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Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

01.09.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karadağ basketbol maçına saatler kaldı. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Tiflis Arena'da oynanacak maç için geri sayım devam ederken birçok sporsever internette "Türkiye Karadağ basketbol maçı" gibi konu başlıklarını araştırıyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'mız sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Karadağ basketbol maçı için nefesler tutuldu. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'mızın 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) kadrosu belli oldu. Peki Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroBasket 2022 Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgileri...

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı 1 Eylül 2022 Perşembe günü 17:15'te oynanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE EUROBASKET 2022 TAKIM KADROSU

FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımının 12 kişilik kadrosu şöyle:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

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