SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EuroBasket 2022
  4. Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 EuroBasket Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgileri

Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 EuroBasket Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgileri

01.09.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, bugün, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası kapsamında Karadağ ile kozlarını ğpaylaşacak. A Milli basketbol takımımız, turnuvadaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sporseverler, EuroBasket 2022 karşılaşmasının ayrıntılarını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgileri...

Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 EuroBasket Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgileri

Türkiye bugün, EuroBasket 2022'deki ilk maçında Karadağ ile karşılaşacak. A grubunda yer alan Türkiye'nin diğer rakipleri Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika. Sporseverler arama motorlarında "Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgileri ve ayrıntılar haberimizde...

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı 1 Eylül 2022 Perşembe günü 17:15'te oynanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Karadağ basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE EUROBASKET 2022 TAKIM KADROSU

FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımının 12 kişilik kadrosu şöyle:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI | İlk maç çok hızlı başladı! CANLI | İlk maç çok hızlı başladı!
Yılın transferi geliyor! G.Saray'a dünya yıldızı...Yılın transferi geliyor! G.Saray'a dünya yıldızı...
Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''
Anahtar Kelimeler:
Karadağ Türkiye Türkiye A Milli Basketbol Takımı a milli basketbol takımı avrupa şampiyonası türkiye karadağ basketbol maçı Avrupa basket maçı maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!

"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!

Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...

Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...

Süper Lig'e yıldız yağacak! Galatasaray...

Süper Lig'e yıldız yağacak! Galatasaray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.