Türkiye Kart geliyor! Her ilde kullanılacak

PTT ailesi olarak hedeflere ulaşmak için çalışacaklarına işaret eden Bozgeyik, "Biz hizmet sektöründeyiz, en kaliteli, en ucuz, en hızlı hizmeti nasıl vereceğimize odaklanacağız. Sıçramayı sürekli yakalayabilmek için çok daha farklı strateji izlememiz gerekiyor. Çalışalım, üretelim, yenilenelim. Geleceğimizin geleceği olacağız. Bana bunları söyleten taşıdığım emanetin ağırlığıdır. Son noktaya kadar çalışmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bozgeyik, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, dünyada en büyük 10 posta operatöründen biri olmayı hedeflediklerini belirtti.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim ve değerlendirme toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. 3 gün süren toplantıda, 2023 vizyonu doğrultusunda planlanan 2019 yılı hedefleri değerlendirildi.

"2019'U KARGO YILI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bozgeyik, PTT AŞ olarak geçen yıl 571 milyon liralık yatırım yaptıklarını ve bu yıl yatırım hedeflerinin artırıldığını aktararak, geçen yıl yatırımları dijital dönüşüm ve bankacılık üzerine yaptıklarını, bu yıl ise posta, kargo, lojistik ve e-ticaret üzerine yoğunlaştıracaklarını bildirdi.

Bu yıl hem altyapı hem pazarlama açısından posta, kargo, lojistik ve e-ticaret alanında genişleyeceklerini vurgulayan Bozgeyik, "2019'u kargo yılı olarak değerlendiriyoruz ve bu doğrultuda fiziksel altyapı yatırımlarını tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Bozgeyik, PTT AŞ olarak ülke ekonomisini destekleyecekleri en önemli alanın e-ticaret olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunduğu 2023 hedeflerine ulaşma noktasında, hem kurum içi kendi hedeflerine ulaşmak hem de ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşmasını sağlamak adına çalışacaklarının altını çizdi.

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÇOK DAHA ÖZEN GÖSTERECEĞİZ"

Bozgeyik, bu yıl müşteri memnuniyetine çok daha fazla özen göstereceklerini ve bu kapsamda önemli kararlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: