Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep'te sokaklar karıştı! Trabzonspor ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi

Son dakika: Türkiye Kupası Finali'ne saatler kala Gaziantep'te istenmeyen görüntüler yaşandı. Kupa finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları arasında yükselen tansiyon, kavgaya dönüştü.
Karşılaşma için Gaziantep'e giden iki takımın taraftarları, sokaklarda zaman zaman karşı karşıya gelirken; bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga bütün moralleri bozdu.
Final öncesi bazı Galatasaraylı ve Trabzonsporlu taraftarlar tekme tokat birbirine girdi. Ortalık bir anda karışırken, taraftarlardan bazıları çevrede bulunan iş yerine sığındı.
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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