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Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak!

09.05.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, 18 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkyie Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maç için seyirci kararını açıkladı.

Finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır.

Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır.

Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yok artık. İnsanları eve tıkıyorsunuz. Anneler gününde annesini ziyaret etmesi bile yasak. Marketten sınırlı alışveriş ama futbol ve gelir söz konusu olunca yasaklar kalkıyor. Yapılan kongrelerin etkisi gibi bununda etkisini hep birlikte göreceğiz ve bedelini birlikte ödüyeceğiz. Aşılama da da durumumuz içler acısı. Yazık bu güzel ülkeye ve insanlarına.
bari bu sene seyirci tamamıyla olmasın.bide ordan virüs bulaşmasın.baska bir kapanmaya gerek olmasın artik
KORANA VAR KORANA

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