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Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe 2 yıldızından yoksun! Düğüne gidiyorlar

06.06.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de tek hedef Türkiye Kupası... Kupa finalinde pazar günü Başakşehir ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler'de iki isim düğün hazırlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe 2 yıldızından yoksun! Düğüne gidiyorlar
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptırmasının yanında ezeli rakiplerine ligin son maçında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de tek hedef Türkiye Kupası.

Türkiye Kupası Final mücadelesinde pazar günü Başakşehir ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler rakibini mutlak mağlup ederek sezonu kupayla kapatmak isterken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala iki ismin final maçında oynayamayacağı öğrenildi.

Bu isimlerden ilki büyük umutlarla kadroya katılan ancak yaşadığı yaşadığı sakatlıklarla istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Joshua King. Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan King, 7 gol 3 asist yaparken beklentilerin altında kaldı.

YUNANİSTAN'A GİTTİ

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Türkiye Kupası finali, sarı-lacivertliler için büyük bir öneme sahip. Fenerbahçe, bu maçı kazanırsa 9 sene sonra bir kupa kazanmış olacak ancak takımın deneyimli ismi King, evlilik hazırlıkları nedeniyle İstanbul'dan ayrılıp Yunan Adası Mykonos'a gitti. Hafta sonu maça katılması beklenmeyen Norveçli, büyük tepki çekti.

CRESPO DA YOK

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Öte yandan takımın Portekizli orta sahası Miguel Crespo'nun da evleneceği için Başakşehir maçında oynaması beklenmiyor. Bu iki futbolcu da taraftarların tepkisini çekerken kulüpten konuyla ilgili açıklama gelmedi. Futbolseverler "Böyle kritik maç öncesi takımın 2 oyuncusu düğünle uğraşıyor. Kulübü çiftliğe çevirdiler." şeklinde eleştiride bulundu.


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