Türkiye Kupası'nda akılalmaz an! Bertuğ Yıldırım "imkansızı" başardı: Bu gol nasıl kaçar?

Rams Başakşehir'in Türkiye Kupası'nda sahne aldığı mücadele, futbol sahalarında ender görülen bir gol kaçırma olayına sahne oldu. Turuncu-Lacivertli ekibin golcüsü Bertuğ Yıldırım, yakaladığı net fırsatı cömertçe harcayarak geceye damgasını vurdu.

ZOR OLANI YAPTI: BOŞ KALE YERİNE AUT!

Gelişen Başakşehir atağında top bir anda Bertuğ Yıldırım'ın önünde kaldı. Kalecinin oyundan düştüğü ve kalenin tamamen boş olduğu pozisyonda, meşin yuvarlağı ağlara göndermesi beklenen Bertuğ, inanılması güç bir vuruş yaptı. Genç forvet, 1 metreden topu auta göndererek "sezonun en zor hareketini" gerçekleştirdi.

KENDİ DE İNANAMADI

Kaçırdığı mutlak gol pozisyonu sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Bertuğ, elleriyle başını tutarak olduğu yere çöktü. Uzun süre şoku atlatamayan oyuncuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

O anlar sosyal medyada da viral oldu. Futbolseverler pozisyonu defalarca izleyip, "Bunu kaçırmak atmaktan daha zor" yorumlarında bulundu.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)