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Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.12.2024 14:52
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grupları belli oldu. Sarı-lacivertlilerin kupaya katılmama açıklamasının ardından TFF yönetimi resmi bir başvuru olmadığı için Fenerbahçe'yi de kura çekimine kattı.

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe'den herhangi bir temsilcinin kura çekimine katılmaması dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, yönetim kurulu toplantısında tekrar konuşup, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmama konusunda son kararını kısa süre içinde verecek.

A GRUBU

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-Trabzonspor, Alanyaspor, Rizespor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderunspor.

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu'nda 3 maçının 2'sini iç sahada oynayacak.

B GRUBU

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-Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu'nda 3 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak.

C GRUBU

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-Galatasaray, Rams Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor.

Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu'nda 3 maçının 2'sini iç sahada oynayacak.

D GRUBU

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-Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor.

Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu'nda 3 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, konu ile ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe için henüz ulaşan bir karar olmadığı için biz rutini bozmadan kura çekimine devam ettik."

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ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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