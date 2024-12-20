Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe'den herhangi bir temsilcinin kura çekimine katılmaması dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, yönetim kurulu toplantısında tekrar konuşup, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmama konusunda son kararını kısa süre içinde verecek.

A GRUBU

-Trabzonspor, Alanyaspor, Rizespor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderunspor.

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu'nda 3 maçının 2'sini iç sahada oynayacak.

B GRUBU

-Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu'nda 3 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak.

C GRUBU

-Galatasaray, Rams Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor.

Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu'nda 3 maçının 2'sini iç sahada oynayacak.

D GRUBU

-Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor.

Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu'nda 3 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, konu ile ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe için henüz ulaşan bir karar olmadığı için biz rutini bozmadan kura çekimine devam ettik."