Türkiye Kupası'nda maç tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç takvimi belli oldu. Açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:
Eleme Turu: 7-9 Eylül
Eleme Turu: 28-30 Eylül
Eleme Turu: 26-28 Ekim
Eleme Turu: 30 Kasım-2 Aralık
Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022
Çeyrek final: 1-3 Mart 2022
Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022
Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022
Final: 26 Mayıs 2022
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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