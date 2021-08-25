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Türkiye Kupası'nda maç tarihleri açıklandı

25.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 7-9 Eylül'de birinci eleme turu müsabakalarıyla başlayacak Türkiye Kupası'nda bu sezonun 26 Mayıs 2022'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacağı belirtildi.

Türkiye Kupası'nda maç tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç takvimi belli oldu. Açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:

  1. Eleme Turu: 7-9 Eylül

  2. Eleme Turu: 28-30 Eylül

  3. Eleme Turu: 26-28 Ekim

  4. Eleme Turu: 30 Kasım-2 Aralık

  5. Eleme Turu: 28-30 Aralık

Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022

Çeyrek final: 1-3 Mart 2022

Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022

Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022

Final: 26 Mayıs 2022

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası
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