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Türkiye Kupası'ndan elenmeleri sonrası Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken açıklamalar! "Oynamayı hak etmiyor" dedi ve Aboubakar sözleri

18.01.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'na Ankaragücü karşısında aldığı mağlubiyetle veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye Kupası'ndan elenmeleri sonrası Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken açıklamalar! "Oynamayı hak etmiyor" dedi ve Aboubakar sözleri
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda başkent ekibi MKE Ankaragücü'ne penaltılarda elenen Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu

"ÜZGÜNÜZ"

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"Rakibimiz savunma yaparak kontraya çıkma düşüncesiyle zaman zaman etkili oldu. Golü de buldular. Top kayıplarımız fazla oldu. Zemin de hızlı oynamayı engelledi, İkinci yarıda oyun ve pozisyon olarak üstündük. Kazanacağımız maç penaltılara kaldı. Penaltılarda iki taraf da kazanabilir. MKE Ankaragücü'ne başarılar diliyorum. Kupa hedefimiz vardı, üzgünüz. Bizim için ayakta durma zamanı. Yarış devam ediyor. Üç günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Pazar günü de maçımız var. Yarış devam ediyor. Elendiğimiz için üzgünüz."

"OYNAMAYI HAK EDECEK DURUMDA DEĞİL"

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Tecrübeli teknik adam, İngiliz futbolcu Dele Alli'nin henüz maç oynamak için hazır olmadığını dile getirdi. Şenol Güneş, İngiliz futbolcunun süre almamasıyla ilgili, "Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Değerlendireceğiz. Dele Alli'nin şu an oynamayı hak edecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

ABOUBAKAR SÖZLERİ...

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Şenol Güneş, "Vincent Aboubakar'ın transferi bitti mi?" sorusuna, "Maçlara buradaki oyuncularla hazırlandık. Pazar günü maçta da bu oyunculara bakarak değerlendirme yapacağız. Transfer olursa değerlendiririz. Transfer bu ay içinde tüm takımlarda olduğu gibi bizde de konuşulacak. Şu an buna cevap veremem." yanıtını verdi.

CENK TOSUN AÇIKLAMASI

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Spor Toto Süper Lig'deki son maçta Welinton ve Josef de Souza'nın sakatlandığını, bugün de Gedson Fernandes ile Cenk Tosun'un sakatlık geçirdiğini anlatan tecrübeli teknik adam, "Cenk'in sakatlığı maç öncesi de vardı. Kasığındaki ağrı devam edince, çıkarmak zorunda kaldık. Gedson da yorgunluk ve sakatlık arasında gidip geliyor. Bunlar, bu tempoda olabilecek şeyler." diyerek sözlerini tamamladı.

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