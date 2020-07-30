Türkiye Kupası'nı kazanan Eddie Newton Trabzonspor tarihine geçti

Sezona Ünal Karaman ile başlayan devre arasında ise takımın başına yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'i getiren Karadeniz devi, Konya mağlubiyeti sonrasında genç hocayla da yollarını ayırmıştı.

Bordo-Mavili yönetim, bir diğer yardımcı antrenör Eddie Newton ile sezonu noktalama kararı alırken, İngiliz hoca da ilk maçında Kayseri'den 3 puanla dönmüştü.

Eddie Newton, 1991-92 sezonundan bu yana, Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

