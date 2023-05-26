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Türkiye Kupası yarı final rövanşı Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Finalin adı belli oldu!

25.05.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Başakşehir maçı canlı olarak ekrana geldi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge oldu. Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ilk 11'ler...

Türkiye Kupası yarı final rövanşı Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Finalin adı belli oldu!

Ankaragücü ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kozlarını paylaştı. Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynandı. Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan İstanbul ekibi rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmayı hedefliyordu. Sporseverler arama motorlarında Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izleme ekranı ile ilgili sorgulama yapıyor. Ankaragücü Başakşehir maçının saati, kanalı ve ilk 11'leri...

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Başakşehir maçı bugün (25 Mayıs 2023 Perşembe) saat 20.30'da başladı.

Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynandı.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Başakşehir maçı A Spor'da canlı olarak ekrana geldi.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ İLK 11'İ: Gökhan, Hanousek, Mujakic, Arda, Malcuit, Kitsiou, Djokanovic, Taylan, Zahid, Ali Sowe, Milson

BAŞAKŞEHİR İLK 11'İ: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Caner, Serdar, Aleksic, Januzaj, Berkay, Biglia, Figueiredo

BAŞAKŞEHİR'DE AHMED TOUBA FORMA GİYMEDİ

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak. Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba müsabakada forma giyemeyecek.

RAKİBİNİ YENERSE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK

Konuk ekibin rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.

Başakşehir, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile kozlarını paylaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten karşılaşmayı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 yenmişti.


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