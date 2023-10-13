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Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç nerede oynanacak?

13.10.2023 16:53 | Son Güncelleme:
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Trükiye Letonya maçı canlı yayın ve saat bilgisine dair sorgulamalar yoğunluk kazandı. A Millî Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Letonya ile mücadele edecek. Futbolseverler heyecanlı karşılaşmanın detaylarına ulaşmak istiyor. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç nerede oynanacak?

Türkiye Letonya maçı tarih bilgisi merak ediliyor. Milli maçları yakından takip eden vatandaşlar Türkiye Letonya maçı öncesi maç hakkındaki detaylı bilgileri araştırıyor. EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. hafta maçında A Milli Takım deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. D Grubu 7. maçınca Türkiye Letonya'yı konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Türkiye Letonya maçının detayları haberimizde.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Letonya müsabakası 15 Ekim 2023 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

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TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Letonya maçı TRT 1 ekranında canlı yayınlanacak.

Türkiye Letonya maçını Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE LETONYA CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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TÜRKİYE PUAN DURUMU

Puan durumu;

1- Türkiye - 13 puan

2- Hırvatistan - 10 puan(-1)

3- Ermenistan - 7 puan

4- Galler - 7 puan(-1)

5- Letonya - 3 puan

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