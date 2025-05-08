Türkiye ligi, Avrupa kupaları ve 5 büyük ligdeki tüm maçları izlemek ne kadara mal oluyor?

Neyin nerede yayımlandığı kadar, toplamda ne kadar tutacağı da merak konusu. Biz de bu içerikte; tüm bu futbol heyecanını Türkiye’den kesintisiz yaşamak isteyenler için güncel yayın platformlarını ve fiyatlarını derledik. Süper Lig’den Avrupa kupalarına, Premier League’den Serie A’ya... İşte canlı maç izlemek isteyenler için güncel abonelik ücretleri.

POPÜLER FUTBOL LİGLERİNİN GÜNCEL AYLIK FİYATLARI

TÜM LİGLERİ TAKİP ETMENİN TOPLAM MALİYETİ NE KADAR?

İlk bakışta her lig için ayrı ayrı ödeme yapınca ortaya epey kabarık bir fatura çıkıyor gibi görünüyor. Ama işin aslı tam olarak öyle değil. Çünkü bazı dijital platformlar, birden fazla ligi kapsayan avantajlı paketler sunuyor.

Örneğin hem Süper Lig’i hem Avrupa kupalarını aynı anda takip etmek isteyen futbolseverler için daha uygun fiyatlı çözümler mümkün hâle geliyor. Her bir ligi ayrı ayrı satın almak yerine kombine paket seçenekleriyle canlı maç izleme keyfini daha düşük maliyetle yaşamak mümkün.

Yukarıda bahsettiğimiz maç yayın paketlerini tercih ederek Süper Lig dâhil Avrupa’nın prestijli liglerini ve turnuvalarını takip etmek mümkün. Tüm bu karşılaşmaları izleyebilmek için ise aylık ortalama 677 TL’lik bir ödeme yapmak gerekiyor.