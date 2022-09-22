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Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı canlı yayını şifreli mi?

22.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye milli futbol takımımız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Maçı ilgiyle takip eden birçok futbolsever maç öncesi merak edilenleri arama motorlarında sorguluyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı canlı yayını şifreli mi?

Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı canlı yayını şifreli mi?

Türkiye ile Lüksemburg UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda yarışacaklar. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde sergilediği başarılı performansı sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmaya ilişkin detayları merak edildi. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı canlı yayını şifreli mi?

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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