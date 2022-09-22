Türkiye ile Lüksemburg UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda yarışacaklar. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde sergilediği başarılı performansı sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmaya ilişkin detayları merak edildi. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı canlı yayını şifreli mi?
Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.
Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
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