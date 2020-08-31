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  4. Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

FUTBOL HABERLERİ  | 31.08.2020 16:45 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile 3 Eylül Perşembe günü sahasında yapacağı karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias görev yapacak.

Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Tavares ve Paulo Soares gerçekleştirecek. Hugo Miguel ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

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