Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Tavares ve Paulo Soares gerçekleştirecek. Hugo Miguel ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

