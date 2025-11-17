Türkiye maçı öncesi İspanya hocası Luis de la Fuente'den ilginç açıklama!

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Takımımızla oynanacak kritik karşılaşma öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, ekibinin zorlu mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.

TÜM OYUNCULAR HAZIR

De la Fuente, takımın sağlık durumuna ilişkin gelen sorulara net bir yanıt verdi. Oyuncu grubunda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten teknik adam, "Türkiye maçı öncesi tüm oyuncular uygun durumda. Şu anda herhangi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

“GRUBUN EN ÖNEMLİ MAÇI”

İspanyol teknik direktör, karşılaşmanın önemine özellikle dikkat çekti. Yenilmezlik serilerini uzatma hedefinde olduklarını söyleyen de la Fuente, "Dünya Kupası'na otoritemizi ortaya koymuş bir şekilde gitmek istiyoruz. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Gruptaki en önemli maça çıkacağız." sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

"EN GÜÇLÜ KADROYLA ÇIKACAĞIZ"

De la Fuente, bu mücadeleye tüm oyuncularının oynamaya istekli şekilde hazırlandığını belirtti. En iyi kadroyla sahada olacaklarını vurgulayan deneyimli isim, "Bu maçı kazanmak için en iyi ekibimizle sahaya çıkacağız. Çok önemli bir maç olarak görüyoruz. Maçı kazanmak durumundayız. Tüm oyuncularım oynamak istiyor. Oyuncularımın hepsi çok iyi bir kalite ve kapasiteye sahipler." ifadelerini kullandı.