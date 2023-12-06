Türkiye maçı sonrası İlkay Gündoğan'dan itiraf!

Barcelona ve Almanya'nın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, Türkiye ile oynanan mücadelenin ardından Zeit'e özel bir röportaj verdi.

TÜRKİYE MAÇI İTİRAFI

"Almanya'da herkesin sahada ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Bu aslında çok zor değil çünkü biz karakterli bir ekibiz. Sorun yaratan kimse yok. ABD'deki iki maçın iyi bir başlangıç olduğunu düşündüm ama Avusturya ve Türkiye'ye kaybettik. Antrenmanlarda her şey çok iyi gidiyor. Neden başarısız olduğumuzu ben de açıklayamıyorum. Kalitemiz diğer takımlara göre çok daha iyi."

"İDOLÜM HAMİT VE HALİL"

"Çocukken Alman Milli Takımı taraftarıydım ama idollerim Hamit ve Halil Altıntop'tu. Schalke'de oynuyorlardı. Ama onlar da benim gibi Gelsenkirchen'de doğup büyüdüler ve ebeveynleri de Türk'tü. Bu yüzden onları herkesten daha çok seviyordum. ben burada yanlış bir şey göremiyorum. Ben Philipp Lahm değilim ve bu hiç sorun olmadı. Karşılaştırmayı bırakalım artık. Her şeyi olduğu gibi kabul edelim."





