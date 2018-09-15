SPOR

Milli takımda seks skandalı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.09.2018 13:03 | Son Güncelleme

Uluslar Ligi'nde Türkiye'ye kendi sahasında 3-2 yenilen İsveç, milli futbolcu Martin Olsson'un seks skandalı iddiasıyla çalkalanıyor. Olsson'un kendisine mastrübasyon yaparken görüntülerinin olduğu seks videosu gönderdiğini iddia eden kadın polise suç duyurusunda bulunurken, İsveç Federasyonu da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Milli takımda seks skandalı!

İsveç Milli Takımı, Türkiye maçı sonrası seks skandalıyla çalkalanıyor... İsveç milli takımının sol beki Martin Olsson'un sosyal medya üzerinden milli takım kampındayken, bir kadına selfisiyle birlikte içinde mastrübasyon yaparken de görüntülerinin olduğu seks videosu gönderdiği iddia edildi. Taciz edildiğini belirten kadının polise suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Aftonbladet'e konuşan Martin Olsson, birçok kişinin milli takımda oynayan kendisi gibilerini örnek aldıklarını ve böyle bir şeyi asla yapmayacağını, masum olduğunu belirtti.

Kişi ya da kişilerin sosyal medyada fotoğraflarını çalarak Snapchat ve Tinder'de kullandıklarına değinen Olsson, bazılarının kendisini rahatsız etmeye teşebbüs ettiklerini ya da bu kişilerin normalde zihinsel istikrarlı olmadıklarını ve bunu neden yaptıklarını bilmediğini ima etti.

Milli sol bek Olsson'un ayrıca, 2013 yılında da benzer bir olayla karşı karşıya kaldığını ve soruşturma sonunda masum olduğunun kanıtlandığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İsveç Futbol Federasyonu, Olsson'un ifadesine inandığını belirtirken, federasyon genel sekreteri Håkan Sjöstrand, olaya çok ciddi baktıklarını söyledi. Birilerinin açıkça futbolcuya kötü şeyler yapmak istediğine vurgu yapan Sjöstrand, aldıkları enformasyona göre futbolcunun kimliğinin çalınmasına maruz kaldığını ve polisle irtibata geçtikleri gibi kendilerinin de olayı araştırdıklarını ifade etti.

Öte yandan, kadının suç duyurusu üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. (Milliyet)

PARTNERHerkes bu fotoğrafı paylaşıyor!Herkes bu fotoğrafı paylaşıyor!
Mircea Lucescu, ağır bir yenilgi almadığı sürece A Milli Takım'ın başına kalacak!Mircea Lucescu, ağır bir yenilgi almadığı sürece A Milli Takım'ın başına kalacak!
Türkiye 1 - 0 İsveç (21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri)Türkiye 1 - 0 İsveç (21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
isveç milli takımı martin olsson İsveç-Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Ozan Kabak sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak sosyal medyayı salladı

Rıdvan Dilmen'den bomba yorum! Oğuzhan Özyakup ve Galatasaray

Rıdvan Dilmen'den bomba yorum! Oğuzhan Özyakup ve Galatasaray

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli takımda seks skandalı!

Milli takımda seks skandalı!

Mircea Lucescu, ağır bir yenilgi almadığı sürece A Milli Takım'ın başına kalacak!

Mircea Lucescu, ağır bir yenilgi almadığı sürece A Milli Takım'ın başına kalacak!

Türkiye 1 - 0 İsveç (21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri)

Türkiye 1 - 0 İsveç (21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri)

A Milli Futbol Takımı'nın unutulmaz geri dönüşleri

A Milli Futbol Takımı'nın unutulmaz geri dönüşleri

Mehmet Topal: Yıkıcı değil yapıcı olmalıyız

Mehmet Topal: Yıkıcı değil yapıcı olmalıyız

Mircea Lucescu: Sonuç almamız önemliydi

Mircea Lucescu: Sonuç almamız önemliydi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.