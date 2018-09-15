Milli takımda seks skandalı!

İsveç Milli Takımı, Türkiye maçı sonrası seks skandalıyla çalkalanıyor... İsveç milli takımının sol beki Martin Olsson'un sosyal medya üzerinden milli takım kampındayken, bir kadına selfisiyle birlikte içinde mastrübasyon yaparken de görüntülerinin olduğu seks videosu gönderdiği iddia edildi. Taciz edildiğini belirten kadının polise suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Aftonbladet'e konuşan Martin Olsson, birçok kişinin milli takımda oynayan kendisi gibilerini örnek aldıklarını ve böyle bir şeyi asla yapmayacağını, masum olduğunu belirtti.

Kişi ya da kişilerin sosyal medyada fotoğraflarını çalarak Snapchat ve Tinder'de kullandıklarına değinen Olsson, bazılarının kendisini rahatsız etmeye teşebbüs ettiklerini ya da bu kişilerin normalde zihinsel istikrarlı olmadıklarını ve bunu neden yaptıklarını bilmediğini ima etti.

Milli sol bek Olsson'un ayrıca, 2013 yılında da benzer bir olayla karşı karşıya kaldığını ve soruşturma sonunda masum olduğunun kanıtlandığı belirtildi.