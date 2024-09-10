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  4. Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Kerem Aktürkoğlu itirafı! ''Tıpkı 9 gibi...''

Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Kerem Aktürkoğlu itirafı! ''Tıpkı 9 gibi...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.09.2024 00:49
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A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de İzlanda'yı 3-1'lik skorla kazandı. Bu karşılaşmanın ardından Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanılan karşılaşmayı Millilerimiz 3-1 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Vincenzo Montella, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

arka plan

Maçtan önce de söyledim, güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımız için, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz.

''AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KANITLADIK''

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Ben bu akşam tekrardan ne kadar çözüm üretebileceğimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Çok fazla çözüm üretebilen bir takımız. Avrupa Şampiyonası'nda da yüksek seviyelerde bunu kanıtladık. Gayet mutluyuz. Sadece şunu söylemek istiyorum, işinizin parçası olduğunu biliyorum ama bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz. Bu şekilde devam edersek daha iyi olur.

"KEREM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

kerem gol

Hem taraftarımız hem takım için çok mutluyum hem de Kerem için mutluyum. Dün de konuştum kendisiyle. Kerem'in 3 golü pozitif notlardan biri. Hazır gördüğümü ve oynatmak istediğimi söyledim. Çok önemli bir galibiyet. Önemli, pozitif notlarımız var.

"ÇOK İYİ OYNADI"

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Bugün herkes çok iyi oynadı. Sadece şunu eklemek lazım, 25-30 arası biraz yavaşladık ama şunu anlamalıyız, tam o dakikalarda iz bırakmamız gerekiyor maç esnasında. Eren'i de benimle birlikte ilk kez gördünüz. Çok iyi oynadı. İsviçre'de onu izlemeye gitmiştim. Performansından memnun kaldım. Sağ ve soldaki zincilerimiz çok iyi işler yaptı. Memnuniyet verici bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim.

"TAKIM RUHU ÖNEMLİ DETAY"

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Umut'la ilgili, çok iyi performans verdi. Gerçekten iyi bir performans gösterdi. Ama sonradan oyuna giren oyuncular, gösterdikleri takım ruhu çok önemli bir detay. Kaan, egosuz bir şekilde son dakikalarda girdi ve çok önemli destek verdi. Bu takım ruhuna sahip olduğumuz sürece çok güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz.

"KEREM 9 GİBİ GOL ATTI"

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Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem, son 10 dakikayı forvet olarak oynadı ve kendi gücünü kullanarak 3. golünü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 gibi gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kerem Aktürkoğlu Vincenzo Montella milli takım
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