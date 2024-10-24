"Türkiye milliyetçisiyim" demişti! Hain saldırı sonrası ödül töreninde Oktay Kaynarca: Bunların hepsi geçecek!

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrası bir törende sözleriyle dikkat çekti.

5 şehidin olduğu hain saldırı sonrası Oktay Kaynarca açıklamasıyla dikkat çekti.

Türkiye'yi sarsan terör saldırısı sonrasında Oktay Kaynarca ödül aldığı sırada kısa da bir konuşma yaptı.

Oyuncu açıklamasında "Kötü bir geceye tanık olduk aslında ama neşenizi bozmayın! Bunların hepsi geçecek! Türkiye ilelebet dimdik ayakta duracaktır" dedi.

"BEN TÜRKİYELİYİM"

Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır rolüyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" açıklaması sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Ünlü oyuncu programda "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" ifadelerini kullanmıştı.