Türkiye - Moldova maçı Eskişehir'de oynanacak

A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile yapacağı karşılaşma Eskişehir'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Eskişehir Stadı'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü yapılacak Türkiye-Moldova milli maçı, saat 20.00'de başlayacak." ifadeleri yer aldı.

Milli takım, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki ilk karşılaşmasını 27 Mart 2017'de de Moldova ile oynamış ve bu hazırlık maçını 3-1 kazanmıştı.

Milliler, grubundaki ilk maçına ise Arnavutluk deplasmanında çıkacak.

