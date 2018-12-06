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Türkiye - Moldova maçı Eskişehir'de oynanacak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 06.12.2018 22:59 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın sahasında yapacağı ilk maç olan Moldova karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak.

Türkiye - Moldova maçı Eskişehir'de oynanacak

A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile yapacağı karşılaşma Eskişehir'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Eskişehir Stadı'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü yapılacak Türkiye-Moldova milli maçı, saat 20.00'de başlayacak." ifadeleri yer aldı.

Milli takım, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki ilk karşılaşmasını 27 Mart 2017'de de Moldova ile oynamış ve bu hazırlık maçını 3-1 kazanmıştı.

Milliler, grubundaki ilk maçına ise Arnavutluk deplasmanında çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
EURO 2020 Elemeleri Türkiye moldova

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