Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Millîler Moldova hazırlığında

EURO 2020 öncesinde ikinci hazırlık karşılaşması olan Türkiye Moldova maçı için Milliler hazırlıklarına son hız devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde alacağı galibiyetlerle turnuvaya moralli başlamak isteyen Türkiye ve Moldova, aynı zamanda güçlerini de test etmiş olacak…
Benteler Arena’da gerçekleşecek Türkiye Moldova Maçı, 3 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.
A Milli takım, 2 Haziran Çarşamba günü 2. etap kamp çalışmaları için Antalya'dan Almanya'nın Paderborn kentine gidecek. Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek ve 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile de karşı karşıya gelecek.
Ay yıldızlı ekip, 10 Haziran Perşembe günü Almanya'dan Roma'ya hareket edecek ve Lifestyle Hotel'de kampa girecek.
Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)Altay Bayındır (Fenerbahçe),
Defans: Mert Müldür (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) Umut Meraş (Le Havre),
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille),), Hakan Çalhanoğlu (Milan) İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe
Forvet: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), Burak Yılmaz (Lille), Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).
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