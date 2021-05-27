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Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Millîler Moldova hazırlığında

27.05.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Moldova maçı heyecanla beklenirken, aynı zamanda mücadelenin ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda olduğu da büyük merak konusu oldu. Ay yıldızlı ekibimiz Türkiye Moldova maçı öncesinde Almanya’ya hareket edecek ve 10 Haziran’a kadar çalışmalarına devam edecek.

Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Millîler Moldova hazırlığında

EURO 2020 öncesinde ikinci hazırlık karşılaşması olan Türkiye Moldova maçı için Milliler hazırlıklarına son hız devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde alacağı galibiyetlerle turnuvaya moralli başlamak isteyen Türkiye ve Moldova, aynı zamanda güçlerini de test etmiş olacak…

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Benteler Arena’da gerçekleşecek Türkiye Moldova Maçı, 3 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.

MİLLÎLER MOLDOVA HAZIRLIĞINDA

A Milli takım, 2 Haziran Çarşamba günü 2. etap kamp çalışmaları için Antalya'dan Almanya'nın Paderborn kentine gidecek. Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek ve 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile de karşı karşıya gelecek.

Ay yıldızlı ekip, 10 Haziran Perşembe günü Almanya'dan Roma'ya hareket edecek ve Lifestyle Hotel'de kampa girecek.

Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Millîler Moldova hazırlığında

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)Altay Bayındır (Fenerbahçe),

Defans: Mert Müldür (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) Umut Meraş (Le Havre),

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille),), Hakan Çalhanoğlu (Milan) İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe

Forvet: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), Burak Yılmaz (Lille), Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

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