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Türkiye Moldova maçı saat kaçta ve ne zaman başlıyor? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda?

01.06.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Moldova ile karşı karşıya gelme hazırlığında. Heyecan doruklarda! Futbolseverler maçı nereden izleyebileceğine dair araştırma yapıyor. A Milli Takımı, Şenol Güneş yönetiminde olacak. Peki Türkiye Moldova maçı saat kaçta ve ne zaman başlıyor? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda?

Türkiye Moldova maçı saat kaçta ve ne zaman başlıyor? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar devam ediyor. Türkiye, Moldova ile rekabet edecek! A Milli Takımı, Şenol Güneş yönetiminde olacak. İtalya Milli Takımıyla şampiyona da karşı karşıya gelecek olan milli takım, son hazırlık maçını kazanmak elinden geleni yapacak. Haberimizde, Türkiye Moldova maçı saat kaçta ve ne zaman başlıyor? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda? sorularının yanıtını bulabilirsiniz...

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN BAŞLIYOR? TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takımı, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Moldova Milli Takımı ile kıyasıya rekabet edecek. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı Azerbaycan ve Gine Milli Takımlarıyla maç yapmıştı. Moldova maçını kazanmak isteyen A Milli Takımı İtalya maçına güçlü psikoloji ile çıkmak istiyor.

Türkiye ile Moldova, Almanya'nın Paderborn kentinde olan Benteler-Arena Stadyumunda buluşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç, 3 Haziran Perşembe saat 20.00'da başlayacak. TRT Spor ekranlarından canlı olarak verilmesi öngörülüyor.

Türkiye Moldova maçı saat kaçta ve ne zaman başlıyor? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda?

İŞTE TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Mert Müldür, Mert Günok, Ozan Kabak, Cengiz Ünder,Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Abdülkadir Ömür, Enes Ünal

Moldova: Koşelev, Epureanu, Armaş, Reabciuk, Cojocari, Rata, Carp, Jardan, Platica, Bolohan, Nicolaescu

Türkiye A Milli Takım Aday Kadrosu

Kaleciler: Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan

Defans: Zeki Çelik, Umut Meraş, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Cengiz Ünder, Enes Ünal, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Halil Akbunar, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Abdülkadir Ömür, Halil İbrahim Dervişoğlu

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