EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar devam ediyor. Türkiye, Moldova ile rekabet edecek! A Milli Takımı, Şenol Güneş yönetiminde olacak. İtalya Milli Takımıyla şampiyona da karşı karşıya gelecek olan milli takım, son hazırlık maçını kazanmak elinden geleni yapacak. Haberimizde, Türkiye Moldova maçı saat kaçta ve ne zaman başlıyor? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda? sorularının yanıtını bulabilirsiniz...

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN BAŞLIYOR? TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takımı, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Moldova Milli Takımı ile kıyasıya rekabet edecek. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı Azerbaycan ve Gine Milli Takımlarıyla maç yapmıştı. Moldova maçını kazanmak isteyen A Milli Takımı İtalya maçına güçlü psikoloji ile çıkmak istiyor.

Türkiye ile Moldova, Almanya'nın Paderborn kentinde olan Benteler-Arena Stadyumunda buluşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç, 3 Haziran Perşembe saat 20.00'da başlayacak. TRT Spor ekranlarından canlı olarak verilmesi öngörülüyor.

İŞTE TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Mert Müldür, Mert Günok, Ozan Kabak, Cengiz Ünder,Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Abdülkadir Ömür, Enes Ünal