Türkiye'nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Gerek tatilcilerin gerek Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Boyabat Kalesi, güzelliğiyle ve yapısıyla görenleri hayran bırakıyor.
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sinop’un Boyabat ilçesi köklü bir tarihe sahip bir şehirdir. Tarihiyle, kültürüyle bağrında barındırdığı medeniyetleriyle Boyabat bir tarih ve kültür şehridir. Nasıl ki insanın bir kimliği varsa şehirlerin de bir kimliği vardır. İnsanın kimliği kendi geçmişini belgeler. Şehirlerin de kimliği kendi geçmişlerini belirler. Biz de bu anlamda kimliğimizi belirleyen en büyük değer Boyabat Kalesi'dir. Çünkü bizi biz yapan değerlerden bir tanesi kaledir. Kültür Bakanlığımız tarafından da Türkiye’nin 5. görkemli kalesi seçildi. Kalemize baktığımız zaman normalde kaya parçasından ibaret. Ama burada bir tarih var. Burada yaşayan medeniyetler var. Bunun yanında hikayeleri var. Kırkkızlar hikayesi çok önemli bir hikaye. İnşallah Boyabat’ın turizm geleceğinde de önemli yeri olacak hikaye. Kalemize değer katacak bütün etkinlikleri bundan sonra yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Boyabat Kalesi
Sinop Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boyabat ilçesinin bulunduğu Gökırmak Vadisi'nde, karşılıklı sarp iki kayalık tepeden biri üzerinde kurulmuş. Kale, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiş. Kale bedenleri arasındaki kulelerin bazıları dikdörtgen bazıları yuvarlak olarak yapılmış olup iç kısmında kulelere çıkan merdivenler yer almakta. Kaleye giriş güneydoğu köşesinden büyük yuvarlak kulenin yanındaki küçük bir kapıdan sağlanmakta. Geç Roma, Erken Bizans dönemine ait buluntuların da sergilendiği yapı, bugünkü haliyle Osmanlı Kalesi özelliği göstermekte. Bu durum kalenin, Geç Roma döneminden Osmanlı dönemine kadar kullanıldığını ortaya koymakta. Bugünkü durumu ile sur ve burçları ve yapım malzemesi, Osmanlı Kalesi olduğunu açıkça ortaya koyar. Ancak kalenin temelleri daha önceden atılmış. Bu nedenle kaleyi, eski ve yeni kale olarak iki bölümde incelemek mümkün. Eski kalenin temelleri M.Ö. 6. yüzyılın başlarında Paflagonyalılar zamanında yapılmış. Kalenin eski temellerinde kale iç duvarlarının bir kısmında Roma ve Bizans eserlerine rastlamak mümkün. Yeni kalenin bugünkü halinin Osmanoğulları zamanında yaptırıldığı kesin. Ancak kalenin bir kitabesine rastlanılmaması yüzünden yapılış tarihi bilinmemekte. (İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum