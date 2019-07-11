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Türkiye'nin doğal fotoğraf stüdyosu lavanta bahçeleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 11.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çiçek bahçesi, güller ve lavantalar diyarı Isparta, şimdilerde sunduğu mor ve yeşil eşsiz manzaralarıyla görenleri adeta büyülüyor. Kentte yaklaşık 5 yıl önce Lavanta Kokulu Köy Projesi ve sosyal medyada paylaşılan eşsiz manzaralı fotoğraflarla yüz binlerce turisti bölgeye çeken Kuyucak, hayatlarını birleştiren çiftlerin fotoğraf çekimleri için de vazgeçilmez bir adres haline geldi.

Türkiye'nin doğal fotoğraf stüdyosu lavanta bahçeleri

Isparta’da günden güne gelişen lavanta turizmi, artık düğün ve nişan turizmine dönüştü. Hayatlarını birleştiren çiftler, Türkiye’nin doğal fotoğraf stüdyosu olarak bilinen Kuyucak’ta lavanta tarlalarına gelerek en mutlu anlarını burada ölümsüzleştiriyorlar.

Dünya gülyağı ihtiyacının yüzde 65’ini ve Türkiye’nin lavanta ihtiyacının yüzde 80’ini tek başına karşılayan Isparta’da kırsal turizm gelişiyor. Mayıs ve haziran aylarında gül hasat sezonunun sona ermesiyle birlikte başlayan lavanta sezonunda ‘açık hava doğal fotoğraflı stüdyosu’ olarak tabir edilen bahçeler, fotoğraf tutkunlarının yanı sıra nişanlanan ve evlenen genç çiftler için de unutulmaz bir görsellik sunuyor.

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Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yaklaşık 4 yıl önce ‘Lavanta Kokulu Köy’ sloganı ve projesi, sosyal medyadaki fotoğraf paylaşımlarıyla patlama yapan kırsal turizm, artık giderek düğün ve nişan turizmine de yön vermeye başladı.

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Ispartalı olmasına rağmen daha önce gezme fırsatı bulamadıkları lavanta bahçelerine, sosyal medyada gördükleri fotoğraflar sonrasında nişanlısı Medine Kurnaz ile fotoğraf çekimleri için geldiklerini belirten Muammer Börekçi, “İlk defa geliyoruz. Evlenen çiftlerimiz genellikle fotoğraf çekimi için burayı tercih ettiği için biz de nişanımızda burayı tercih ettik. Gayet memnun kaldık, gerçekten güzel bir yermiş. Kokusu olsun, görselliği olsun gerçekten şahane bir yer, bundan sonra herkese tavsiye edeceğim. Biz, Isparta merkezden geliyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle gezilip, görülmeli. Sadece çekim için değil gezmek için yine gelinmeli” dedi.

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Medine Kurnaz ise, “Nişan çekimimiz için geldik. Buranın fotoğrafları, özellikle instagram olmak üzere, sosyal medyada çok dolanıyor. Buraya çok fazla gelen var ve her yıl sezonda lavanta günleri oluyor. Biz de çekim için bu yıl ilk kez geldik, bu yıl nasip oldu. Zaten fotoğrafları gören herkes buraya gelmek isteyecektir” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Seyahat #fotoğraf lavanta bahçesi

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