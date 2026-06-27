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Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! Kilosu 200 liraya dayandı: Tam bir kolajen deposu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda üretilen ve Türkiye'nin birçok iline gönderilen bamyada hasat dönemi başladı. Yıllık yaklaşık 3 bin ton üretimin yapıldığı ilçede üreticiler, artan maliyetlere dikkat çekerek bamyanın desteklenen tarım ürünleri arasına alınmasını talep ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! Kilosu 200 liraya dayandı: Tam bir kolajen deposu
Gökçen Kökden

Koçarlı'nın Şahinciler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır bamya üretimi yapan Ömer Kan, hem üretim hem de pazarlama faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Bamya üretiminin bölgede birçok aile için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Kan, ürünlerin başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine gönderildiğini belirtti.

Türkiye nin dört bir yanına gönderiliyor! Kilosu 200 liraya dayandı: Tam bir kolajen deposu 1

Yaklaşık 12-13 yıldır aktif olarak sektörün içerisinde bulunduğunu kaydeden Kan, "Hem üretim yapıyoruz hem de ürünleri işleyip pazarlıyoruz. İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok şehre gönderiyoruz. Pazarcılar ve firmalar da ürünlerimizi alıyor. Bu bölgede yoğun bir bamya üretimi var ve aile işletmesi olarak yaklaşık 20 yıldır bu işi sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye nin dört bir yanına gönderiliyor! Kilosu 200 liraya dayandı: Tam bir kolajen deposu 2

Bamya fiyatlarının şu an üreticiyi kurtardığını ancak maliyetlerin yüksek olduğunu dile getiren Kan, "Şu an kilogram fiyatları 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Bu rakamlar üreticiyi kurtarıyor ancak maliyetler de oldukça yüksek. Turfanda döneminin sona ermesiyle birlikte fiyatlar düşüyor" diye konuştu. Üretimin bölgede istihdama da katkı sağladığını vurgulayan Kan, hasat döneminde Aydın merkez, İncirliova ve Ovaeymir'den çok sayıda işçinin bölgede çalıştığını ifade etti.

DESTEKLENEN ÜRÜNLER ARASINA ALINMASINI İSTİYORLAR

Türkiye nin dört bir yanına gönderiliyor! Kilosu 200 liraya dayandı: Tam bir kolajen deposu 3

Bamyanın desteklenen ürünler arasına alınmasını isteyen Kan, "Yetkililerden devlet desteği bekliyoruz. Bamyanın da desteklenen ürünler arasına alınmasını istiyoruz. Bölgemizde yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda üretim yapılıyor ve yıllık 3 bin ton civarında ürün elde ediliyor. Ayrıca bölgede bir işleme fabrikasının kurulması üreticiler açısından önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Bamyanın sağlık açısından da önemli faydalar sunduğunu belirten Kan, içerdiği kolajen sayesinde eklem sağlığını desteklediğini ve bağırsak tembelliğinin giderilmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
bamya yemek
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