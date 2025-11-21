Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma ihtimalini açıkladılar! Yapay zekadan çok konuşulacak tahmin

2026 Dünya Kupası play-off turu heyecanı başlarken, A Milli Takım yarı finalde Romanya ile eşleşti. Türkiye’de oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde Ay-Yıldızlılar, finalde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

YAPAY ZEKADAN ÇARPICI TAHMİN

Football Rankings’in yapay zekâ destekli simülasyonu, play-off sürecine dair dikkat çeken ihtimaller ortaya koydu. Simülasyonda Dünya Kupası’na katılma şansı en yüksek takım Irak olarak gösterildi.

IRAK LİSTEDE ZİRVEDE

Doğrudan play-off finaline çıkan Irak, yüzde 63 ile Dünya Kupası’na katılma olasılığı en yüksek ülke konumunda. Irak, finalde Bolivya–Surinam karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek.

İTALYA’NIN ŞANSI YÜZDE 62

Listenin ikinci sırasında yüzde 62 ihtimalle İtalya bulunuyor. Gök Mavililer yarı finalde Kuzey İrlanda ile oynayacak. Bu turu geçmeleri halinde finalde Galler-Bosna Hersek eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecekler.

DEMOKRATİK KONGO: %60

Simülasyonda üçüncü sırada yer alan Demokratik Kongo’nun Dünya Kupası vizesi alma ihtimali yüzde 60 olarak hesaplandı. Doğrudan finale çıkan ekip, Yeni Kaledonya–Jamaika maçının galibiyle karşılaşacak.

TÜRKİYE'YE VERİLEN İHTİMAL...

A Milli Takım ise sıralamada dördüncü basamakta. Yapay zeka, Türkiye’yi Avrupa’da İtalya’dan sonra Dünya Kupası’na katılma ihtimali en yüksek ikinci takım olarak gösterdi. Ay-Yıldızlılar için turnuvaya gitme olasılığı yüzde 52 olarak belirlendi.