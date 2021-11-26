Türkiye’nin Dünya Kupası'ndaki rakibi kim oldu? Türkiye Play-Off'larda hangi ülkeyle karşılaşacak?

2022 yılı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde çekildi. A Milli Takım'ın karşı karşıya geleceği takım böylece belli oldu. Peki Türkiye’nin Dünya Kupası'ndaki rakibi kim oldu?

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?

İlgiyle takip edilen 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde çekildi. Gerçekleşen kura çekimi sonrası A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu.

Milliler, ilk rakibini geçmesi durumunda Dünya Kupası bileti için finalde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

A YOLU: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

B YOLU: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

C YOLU: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

Mart ayında gerçekleşecek maçlarda A Milli Takım, yarı finalde Portekiz'i elemesi durumunda final maçını Türkiye'de oynayacak.

MAÇLARIN TARİHLERİ NE ZAMAN?

Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Avrupa Elemeleri'nden gelen en iyi 6 ikinci kurada seri başı oldu ve bu takımlar yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynamış olacak. Final maçlarının ev sahipleri de yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinden sonra başka bir kura ile tespit edilecek.

