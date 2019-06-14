Türkiye’nin en büyük dağıtıcılarından bir olan Tech Data’ya yeni Genel Müdür

Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. Genel Müdür atama açıklamasıyla birlikte 8 yıldır genel müdürlük olarak görevini yürütmekte olan Hakkı Eren’in Tech Data’dan ayrılacağı bildirildi.

Fortune 500 listesinde 88'inci sırada yer alan Tech Data, 10 yıl boyunca artarda Fortune ‘’Dünyanın En Beğenilen Şirketleri’’ listesinde yer almış bir firma.

Atama hakkında konuşan Tech Data Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Judith Schreibmayer: “Hakkı Eren'e gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar işler için teşekkür ediyorum. Sektörde uzunca sğüredir deneyime sahip olan Behçet Yumrukçallı’ya da ‘’Aramıza hoşgeldin’’. Behçet Yumrukçallı ile çalışmanın Türkiye’deki işlerimizi daha da geliştireceğine ve büyüteceğine inanıyorum. İleriki aylarda ve yıllarda büyümemizin farklı seviyere geleceğine eminim ulaşacağına inanıyorum’’ dedi.

Behçet Yumrukçallı İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü mezunu olup, master eğitimini New Orleans Universitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 13,5 yıl NetApp Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmış olan Yumrukçallı daha önce Reuters ve Netas’ta da farklı posizyonlarda görev yaptıktan sonra EMC Teknoloji Grup Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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