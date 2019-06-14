Mynet Trend

Türkiye’nin en büyük dağıtıcılarından bir olan Tech Data’ya yeni Genel Müdür

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 14.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

Tech Data Türkiye artık Behçet Yumrukçallı’ya emanet. 10 Haziran 2019 tarihi itibariyle Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Behçet Yumrukçallı Tech Data stratejilerinin uygulanmasından ve büyümesinden, Tech Data çözümlerinin ve vaatlerinin Türkiye pazarı için karlı büyümeyi destekleyecek şekilde yönetilmesinden sorumlu olacak.

Türkiye’nin en büyük dağıtıcılarından bir olan Tech Data’ya yeni Genel Müdür

Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. Genel Müdür atama açıklamasıyla birlikte 8 yıldır genel müdürlük olarak görevini yürütmekte olan Hakkı Eren’in Tech Data’dan ayrılacağı bildirildi.
Fortune 500 listesinde 88'inci sırada yer alan Tech Data, 10 yıl boyunca artarda Fortune ‘’Dünyanın En Beğenilen Şirketleri’’ listesinde yer almış bir firma.

Atama hakkında konuşan Tech Data Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Judith Schreibmayer: “Hakkı Eren'e gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar işler için teşekkür ediyorum. Sektörde uzunca sğüredir deneyime sahip olan Behçet Yumrukçallı’ya da ‘’Aramıza hoşgeldin’’. Behçet Yumrukçallı ile çalışmanın Türkiye’deki işlerimizi daha da geliştireceğine ve büyüteceğine inanıyorum. İleriki aylarda ve yıllarda büyümemizin farklı seviyere geleceğine eminim ulaşacağına inanıyorum’’ dedi.

Behçet Yumrukçallı İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü mezunu olup, master eğitimini New Orleans Universitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 13,5 yıl NetApp Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmış olan Yumrukçallı daha önce Reuters ve Netas’ta da farklı posizyonlarda görev yaptıktan sonra EMC Teknoloji Grup Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Nintendo E3 2019 etkinliğinde tanıtılan tüm oyunlar!

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Bethesda E3 2019 etkinliği için şok suçlamaBethesda E3 2019 etkinliği için şok suçlama
Dolandırıcıların yeni taktiği CIA kılığına girmek!Dolandırıcıların yeni taktiği CIA kılığına girmek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tech Data Tech Data türkiye

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine kadar devam edecek

Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine kadar devam edecek

Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu!

Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu!

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mate 20X 5G sertifkasını aldı

Mate 20X 5G ile ilgili flaş gelişme

Galaxy S10, selefine göre daha iyi bir satış grafiği ortaya koyuyor

Galaxy S10'dan dikkat çeken satış grafiği!

21 gün bekleme süresine sahip

21 gün bekleme süresine sahip

Galaxy Tab S5, SD 855 yonga seti ve stylus pen ile gelecek

Galaxy Tab S5, SD 855 yonga seti ve stylus pen ile gelecek

AMD Radeon Adrenalin 19.6.1 güncellemesi yayınlandı

Beklenen güncelleme yayınlandı

5G teknolojisini ne zaman kullanacağız

5G teknolojisini ne zaman kullanacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.