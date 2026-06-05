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Türkiye’nin en büyük krater gölü: Görenler unutamıyor!

Bitlis'te kış boyunca kar nedeniyle ulaşıma kapanan Nemrut Krater Gölü yolu yeniden açıldı. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan ve eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken Nemrut Kalderası, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Türkiye’nin en büyük krater gölü: Görenler unutamıyor!

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası, yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası'na ulaşım, bir süre önce Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmalarının ardından yeniden sağlandı.

Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda bulunan bölge; büyük ve küçük gölleri, sıcak ve soğuk su kaynakları, buhar bacaları ve zengin doğal yaşamı ile ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor.

Türkiye’nin en büyük krater gölü: Görenler unutamıyor! 1

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülen Nemrut Kalderası, her yıl binlerce doğasever ve fotoğraf tutkununun uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Özellikle yaz aylarında serin havasıyla dikkat çeken bölge, kamp ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin de tercih ettiği destinasyonlar arasında bulunuyor.

Türkiye’nin en büyük krater gölü: Görenler unutamıyor! 2

"GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA HER ŞEYE DEĞDİ"

Diyarbakır'dan eşiyle birlikte bölgeyi ziyaret eden Mehmet Aydın, Nemrut'un beklentilerinin üzerinde bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Buraya gelirken farklı hava koşullarını yaşadık. Ancak gördüğümüz manzara her şeye değdi. Sosyal medyada yapılan övgülerin ne kadar haklı olduğunu burada anladık. Kraterin dışı sıcak olmasına rağmen içerisi oldukça serin. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Türkiye’nin en büyük krater gölü: Görenler unutamıyor! 3

"GERÇEKTEN MUHTEŞEM"

Muş'un Bulanık ilçesinden gelerek bölgede kamp yapan Yami Çiçek ise Nemrut Kalderası'nı sık sık ziyaret ettiğini ifade ederek, "Doğası gerçekten muhteşem. Gölleri, buhar bacaları ve doğal yapısıyla eşsiz bir yer. Doğaseverlerin mutlaka görmesi gereken bölgelerden biri" diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük krater gölü: Görenler unutamıyor! 4

Turizm sezonunun açılması ile Nemrut Kalderası'nda yaz boyunca yoğunluk yaşanması beklenirken, havadan görüntülenen eşsiz manzara bölgenin doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

Türkiye’nin en büyük krater gölü: Görenler unutamıyor! 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Turizm nemrut krater gölü
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