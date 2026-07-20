Uzayın derinliklerindeydi: Bitlis'te ortaya çıktı! 5 bin yıl uzakta

Bitlis'te düşük ışık kirliliği, gökyüzü gözlemcilerine eşsiz bir astrofotoğraf fırsatı sundu. Kentin ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgelerinde gerçekleştirilen astrofotoğraf çalışmasında, dünyadan yaklaşık 4 ila 5 bin ışık yılı uzaklıktaki iki önemli gök cismi aynı karede buluşturuldu. Doğa Gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, çekim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Bitlis'in gökyüzü gözlemleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

4 İLA 5 BİN IŞIK YILI UZAKLIKTA

Önen, "Bitlis, ışık kirliliğinin düşük olduğu illerimizden biri. Dört gece süren uygun hava şartlarını bekledikten sonra üç gece boyunca elde ettiğimiz çekimlerle nihayet iki bulutsunun Bitlis semalarındaki geçişini kaydettik. Deniz Kulağı Bulutsusu ile Üç Boğumlu Bulutsu yaklaşık 4 ila 5 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Uzayın binlerce ışık yılı derinliğinden gelen bu ışıltıları görüntülemek mutluluk vericiydi. Tüm bu emeğin sonunda ortaya çıkan kareler gerçekten beklemeye değdi" dedi.

Bitlis semalarında görüntülenen Lagoon ve Trifid bulutsuları, gökyüzü fotoğrafçılığının sabır ve uzun süreli gözlem gerektiren çalışmalarından birinin sonucunda aynı karede yer aldı.

Binlerce ışık yılı uzaklıktaki iki dev bulutsunun görüntülenmesi, Bitlis'in astrofotoğraf ve gökyüzü gözlemi açısından taşıdığı potansiyeli bir kez daha ortaya koydu.