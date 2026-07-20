Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Uzayın derinliklerindeydi: Bitlis'te ortaya çıktı! 5 bin yıl uzakta

Bitlis'te dört gece boyunca uygun hava şartlarını bekleyen gözlemciler, üç gecelik çekim çalışmasının ardından Deniz Kulağı Bulutsusu (Lagoon Nebula) ile Üç Boğumlu Bulutsu'yu (Trifid Nebula) aynı karede görüntülemeyi başardı.

Uzayın derinliklerindeydi: Bitlis'te ortaya çıktı! 5 bin yıl uzakta
Çiğdem Berfin Sevinç

Bitlis'te düşük ışık kirliliği, gökyüzü gözlemcilerine eşsiz bir astrofotoğraf fırsatı sundu. Kentin ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgelerinde gerçekleştirilen astrofotoğraf çalışmasında, dünyadan yaklaşık 4 ila 5 bin ışık yılı uzaklıktaki iki önemli gök cismi aynı karede buluşturuldu. Doğa Gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, çekim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Bitlis'in gökyüzü gözlemleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Uzayın derinliklerindeydi: Bitlis te ortaya çıktı! 5 bin yıl uzakta 1

4 İLA 5 BİN IŞIK YILI UZAKLIKTA

Önen, "Bitlis, ışık kirliliğinin düşük olduğu illerimizden biri. Dört gece süren uygun hava şartlarını bekledikten sonra üç gece boyunca elde ettiğimiz çekimlerle nihayet iki bulutsunun Bitlis semalarındaki geçişini kaydettik. Deniz Kulağı Bulutsusu ile Üç Boğumlu Bulutsu yaklaşık 4 ila 5 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Uzayın binlerce ışık yılı derinliğinden gelen bu ışıltıları görüntülemek mutluluk vericiydi. Tüm bu emeğin sonunda ortaya çıkan kareler gerçekten beklemeye değdi" dedi.

Uzayın derinliklerindeydi: Bitlis te ortaya çıktı! 5 bin yıl uzakta 2

Bitlis semalarında görüntülenen Lagoon ve Trifid bulutsuları, gökyüzü fotoğrafçılığının sabır ve uzun süreli gözlem gerektiren çalışmalarından birinin sonucunda aynı karede yer aldı.

Binlerce ışık yılı uzaklıktaki iki dev bulutsunun görüntülenmesi, Bitlis'in astrofotoğraf ve gökyüzü gözlemi açısından taşıdığı potansiyeli bir kez daha ortaya koydu.

Uzayın derinliklerindeydi: Bitlis te ortaya çıktı! 5 bin yıl uzakta 3

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sirenler çalıyor! Halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldıSirenler çalıyor! Halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı
Dev çekirgeler hızla yayılıyor! Şimdi de Bursa'da görüldüDev çekirgeler hızla yayılıyor! Şimdi de Bursa'da görüldü

Anahtar Kelimeler:
uzay Bitlis gemi yıldız bulut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.