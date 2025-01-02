Türkiye'nin en güzel kadını seçilmişti! Çocuklarını paylaştı olay oldu! Kim der üç çocuk annesi... İşte son hali!

Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş, gözlerden uzak ailesiyle sakin bir hayat yaşıyor. Oyunculuğu bırakan güzel isim, spora yönelerek ekranlardan uzak kalmıştı.

2 evlilik yaptıktan sonra 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenen Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor ve son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoga pozlarıyla gündeme geliyordu.

ÇOCUKLARI GÜNDEM OLDU!

Üç evliliğinden Alp, Ali ve Ayşe isimli çocukları olan Zeynep Tokuş, yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocuklarıyla kutladı. Ünlü ismin çocuklarını görenler ise şaşkınlığını gizlemeyedi. Çocuklarının yanında ablaları gibi durması dikkat çekti.

Yoga eğitmenliği yapan Tokuş, yaptığı paylaşımda "Yılbaşı akşamı özeti… Nicelerine sağlıkla mutlulukla huzurla çocuklarımızın cıvıltılarıyla" notunu düştü.

Ünlü isim eşiyle olan fotoğrafını da paylaştı.