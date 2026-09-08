Türkiye'nin en kıskanç illeri belli oldu! Bakın zirvede neresi var

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı araştırmada Türkiye'nin en kıskanç ve en az kıskanç illeri belli oldu. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı çalışmada, katılımcıların kıskançlıkla ilgili sorulara verdiği yanıtlar değerlendirilirken, doğum yerlerine göre il ortalamaları hesaplandı.

ARAŞTIRMADA 15 BİN KİŞİNİN VERİSİ İNCELENDİ

Geniş katılımlı araştırmada katılımcılara kıskançlık eğilimlerini ölçmeye yönelik çeşitli sorular yöneltildi.

Katılımcılar sorulara 1 ile 5 arasında değişen seçeneklerle yanıt verdi. Doğum yerlerini de paylaşan katılımcıların cevapları illere göre gruplandırılarak ortalamaları alındı.

Ortaya çıkan sonuçlar, Türkiye'nin kıskançlık haritasını gözler önüne serdi.

TÜRKİYE'NİN EN AZ KISKANÇ İLLERİ

Araştırmaya göre kıskançlık puanı en düşük üç il şöyle sıralandı:

Çanakkale: 2,83 Burdur: 2,74 Rize: 2,72

Bu sonuçlara göre Rize, araştırmada en düşük ortalama kıskançlık puanına sahip il olarak ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN KISKANÇ İLLERİ

Listenin diğer ucunda ise dikkat çeken iller yer aldı. En yüksek kıskançlık ortalamasına sahip üç şehir şöyle:

Şanlıurfa: 3,40 Şırnak: 3,45 Muş: 3,47

Muş, 3,47 puanlık ortalamasıyla Türkiye'nin en kıskanç ili olarak listenin zirvesine yerleşti. Muş'u Şırnak ve Şanlıurfa takip etti.