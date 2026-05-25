Türkiye'nin en küfürbaz şehirleri belli oldu! Bakın zirvede hangi ilimiz var

Çiğdem Berfin Sevinç

15 bin kişinin katıldığı araştırma, Türkiye’de günlük konuşma diline dair ezber bozan bir tablo ortaya koydu. Bazı şehirlerde “sert dil” kullanımının beklenenden çok daha yüksek seviyelere çıktığı görülürken, bazı illerde ise dikkat çekici derecede yumuşak ve kontrollü bir iletişim biçiminin öne çıktığı belirlendi. İşte o küfürbaz şehirler:

15 bin kişinin katılımıyla, Türkiye’de günlük dilde küfür kullanımına dair hazırlanan araştırmanın sonuçları ortaya çıktı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara tarafından "Günlük hayatınızda ne kadar sıklıkla küfür ediyorsunuz?" sorusundan yola çıkılarak hazırlanan çalışmada insanların stres, sosyal çevre ve gündelik iletişim biçimlerinin şehirden şehre ciddi farklılık gösterdiği belirlendi. Ancak sonuçlar arasında en çok dikkat çeken detay, bazı şehirlerde “sert dil” kullanımının beklenenden çok daha yüksek seviyede olması oldu.

O ŞEHİRLER ŞAŞIRTTI

Listenin zirvesinde Edirne yer alırken, onu Uşak ve Muğla takip etti. Bu şehirlerde günlük konuşma dilinde daha yüksek stres ve daha doğrudan ifade biçimlerinin öne çıktığı görüldü.

Uzmanlara göre sonuçlar yalnızca “küfür oranı” ile ilgili değil. Sosyal yaşamın temposu, şehir kültürü ve insanlar arası iletişim tarzı da bu tabloyu doğrudan etkiliyor.

LİSTENİN ALTLARINDA İSE BU ÜÇ ŞEHİR VAR

Aynı araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, bazı şehirlerde daha “yumuşak bir dil” tercih edilmesi oldu. Siirt, Rize ve Çanakkale gibi iller, listenin en düşük küfür ortalamasına sahip şehirleri olarak öne çıktı.

Araştırma, Türkiye’de konuşma dilinin sadece bireysel bir alışkanlık değil, aynı zamanda bölgesel bir kültür göstergesi olduğunu da ortaya koydu. Aynı kelime dağarcığı, farklı şehirlerde tamamen farklı “iletişim tonlarına” dönüşebiliyor.

